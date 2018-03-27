События

17:12 27.03.2018

На Донбассе на окраине поселка обнаружили схрон с выстрелами к СПГ-9М российского происхождения

На Донбассе на окраине поселка обнаружили схрон с выстрелами к СПГ-9М российского происхождения

В результате заблаговременно полученной информации оперативники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины благодаря взаимодействию с сапером 30-й бригады ВСУ на окраине пос.Березовое (Донецкая обл.) обнаружили 8 кумулятивных выстрелов ПГ-9С к СПГ-9М.

"Боеприпасы находились в одной из полуразрушенных пристроек, расположенной вблизи гражданских зданий, уничтоженных вражеским огнем. Выявить тайник удалось с помощью служебной собаки Донецкого пограничного отряда, которая почувствовала схрон среди заброшенных ульев", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что указанные "боеприпасы имеют российское происхождение и, вероятно, могли быть применены врагом для осуществления атак в сторону мирной украинской территории".

Подобные тайники оперативники пограничного ведомства выявляют довольно часто, что позволяет предотвращать действияя вражеских ДРГ на подконтрольной украинской власти территории Украины.

Обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были переданы саперам 30-й механизированной бригады ВСУ для уничтожения.

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Интерфакс-Украина
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