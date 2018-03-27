Сообщено о подозрении судье Хозяйственного суда Харьковщины, передавшей частной компании арестованный газ "Укргаздобычи"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье Хозяйственного суда Харьковской области о подозрении в вынесении заведомо неправосудного приговора.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАБУ, поскольку в течение дня, 21 марта, судья уклонялась от вручения уведомления о подозрении (выключила мобильный телефон и не явилась на работу), оно было направлено по почте по месту жительства, а также вручено администрации по месту работы.

"По версии следствия, указанная судья вынесла в хозяйственном деле незаконное решение. В частности, обязала ПАО "Укргаздобыча" (100% собственность государства) передать в пользу частного общества природный газ, предварительно арестованный постановлениями следованного судьи в уголовном производстве Национального бюро (так называемое "газовое дело")", - сказано в сообщении НАБУ.

Детективы установили ряд других нарушений судьи при рассмотрении указанного хозяйственного дела.

"Так, решение о передаче арестованного природного газа частному обществу судья приняла на основании рассмотрения встречного искового заявления от частного общества. По мнению следствия, рассмотрение встречного иска произошел в условиях, когда указанное общество не уплатило судебный сбор, в результате чего государственный бюджет недополучил более 200 тыс. грн", - сообщает Бюро.

По данным следствия, в пределах этого же хозяйственного дела судья удовлетворила ходатайство представителя частного общества: уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ОАО "Укргаздобыча". "Причем никаких доказательств в обоснованности такого ходатайства при рассмотрении дела суду предоставлено не было", - отметили в НАБУ.

В дальнейшем указанное решение судьи Хозяйственного суда Харьковской области было отменено постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда.

Эта судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.375 (постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.