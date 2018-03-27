НАПК направило в суд 22 админпротокола на чиновника ГСА, который систематически премировал себя

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) на своем заседании приняло решение о направлении в суд 22 протоколов об административных правонарушениях в отношении одного должностного лица - начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова.

"Национальное агентство установило, что Н.Бадахов, реализуя свои полномочия руководителя государственной службы по материальному поощрению государственных служащих, не уведомив непосредственного руководителя – председателя Государственной судебной администрации Украины о наличии у него реального конфликта интересов, издавал приказы о премировании руководства территориального управления ГСА, которыми премировал и себя. Такие правонарушения начальник Территориального управления ГСА Украины в Киевской области совершал ежемесячно в течение февраля - декабря 2017 года", - сообщает во вторник пресс-служба НАПК.

В Агентстве напомнили, что ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Так, несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов - наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов.

"Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении", - добавили в НАПК.