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16:27 27.03.2018

В РФ продлили арест обвиняемого в экстремизме украинца Терновского

В РФ продлили арест обвиняемого в экстремизме украинца Терновского

Басманный суд Москвы до 30 июня оставил под арестом гражданина Украины Романа Терновского, обвиняемого в экстремизме в составе запрещенной в РФ организации "Правый сектор".

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении в отношении Терновского меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

По версии следствия, в составе "Правого сектора" Р.Терновский неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины и с помощью социальной сети, пропагандировал деятельность организации в интернете.

Как сообщалось, 18 октября 2017 года следователи совместно с ФСБ России задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Р.Терновского.

"Установлено, что Р.Терновский в составе участников экстремистской организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины, кроме этого, с помощью социальной сети, пропагандировал деятельность организации в интернете", - сообщила пресс-служба СКР России.

Р.Терновскому инкриминируется участие в деятельности запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор". Р.Терновский арестован.

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