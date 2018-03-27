События

16:26 27.03.2018

Суд Киева отклонил иск гендиректора дворца "Украина" к продюсеру Ягольнику

Суд Киева отклонил иск гендиректора дворца "Украина" к продюсеру Ягольнику

Апелляционный суд Киева отклонил иск генерального директора госпредприятия "Национальный дверец искусств "Украина" Романа Недзельского к продюсеру Александру Ягольнику.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в юридической фирме Ario, представляющей интересы А.Ягольника, такое решение суд вынес во вторник.

Поводом для иска Р.Недзельского о возмещении морального ущерба в размере 180 тыс. грн послужило интервью А.Ягольника одному из интернет-изданий, в котором продюсер высказывает мнение о недопустимости гастролей российских исполнителей, в частности, Наташи Королевой, в Украине.

Ранее, 14 декабря 2017 года, иск Р.Недзельского против А.Ягольника отклонил Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщалось, в 2017 году украинские компетентные органы запретили въезд в Украину около 40 российским актерам и певцам за незаконное посещение Крыма. В частности, в этот список вошли такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и др.

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