Глава ВСУ: Судьи подвергаются влиянию и давлению, иногда "даже маком и солью засевают"

Глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская признает существование попыток политического и бизнес-влияния на судей, а также намерений квази-общественности давить на суд с целью принятия определенных решений.

"Конечно, есть эта проблема, она остается. И я думаю, нет ни одной страны, в которой не пытались бы политические силы, различные бизнес-центры влиять на суд. В разных странах суды защищаются от этого, и мы не исключение. У нас есть проблемы, собственно, с политическим влиянием, есть проблемы с влиянием бизнес-групп, у нас есть проблемы с влиянием такой себе квази-общественности, когда под видом общественности в суды приходят вооруженные люди и начинают давить на суд или держать судью в кабинете", - сказала глава Верховного суда во вторник на брифинге в Киеве.

Она иронично заметила, что порою "желание влиять доходит чуть ли не до колдовства, даже маком и солью засевают".

По словам В.Данишевской, Высший совет правосудия уже высказывал свою позицию, в частности, относительно снятия охраны судов. "Высший совет правосудия, мы в целом и Совет судей Украины… понимаем и чувствуем ту грань между независимостью судьи, произволом, влиянием на него", - подчеркнула она.

Глава Верховного суда добавила: "Чтобы судья был объективным и независимым, надо, чтобы он, в первую очередь, никого не боялся, чтобы он был защищён настолько, чтобы не было страха, что он огласит решение и не дойдет домой. И об этом должно беспокоиться государство в целом, это не вопрос только судей".

Говоря о первых ста днях работы суда, В.Данишевская рассказала, что с 15 декабря 2017 года суд получил и продолжает получать дела от двух источников - дела, которые не были рассмотрены высшими и предыдущим Верховным судом Украины, и новые дела, которые поступали непосредственно в новый Верховный суд.

По ее словам, Верховный суд получил 75 тысяч нерассмотренных дел и 29 тысяч новых дел. "Более ста тысяч дел у нас сейчас на руках и должны быть рассмотрены", - сказала она.

В.Данишевская уточнила, что около 80 тысяч дел уже распределены между судьями для рассмотрения.

Как сообщалось, в конце ноября 2017 года председателем Верховного суда Украины избрана В.Данишевская.