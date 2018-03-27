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15:30 27.03.2018

Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово

Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово

В Следственном комитете сообщили, что по заявлениям родственников всего пропавшими в результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" числятся 67 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерово", - сказала С.Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она напомнила, что "с момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших". По ее словам, уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

"Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе СК считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре", - сказала С.Петренко.

Ранее сообщалось, что без вести пропавшими на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" числятся 38 человек, в том числе более двадцати детей. Это следует из списка, опубликованного на сайте администрации города. Также на сайте размещен список погибших на пожаре, личность которых установлена. В этом списке 25 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

По всей России траур объявлен 28 марта.

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