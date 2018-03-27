Около 50 воинских частей ВСУ планируют перевести на новую систему питания до конца года

До конца 2018 года на новую систему питания по каталогу будет переведено около 50 воинских частей, то есть 47 тыс. человек личного состава, сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины тыла Вооруженных сил Украины Николай Куклюк.

"На 2018 год у нас запланирован переход около 50-ти воинских частей, а также мы завершим переход всех учебных военных заведений, механизированных бригад, бригад десантно-штурмовых войск, военчастей Сил специальных операций. Всего с учетом переведенных на новую систему в 2017 году общее количество до конца года будет около 60% личного состава. Мы планируем, что в этом году это будет 47 тыс. лиц, с учетом 2017 года - до 70 тыс.", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Н.Куклюк отметил, что в армии уже введено 1,3 тыс. должностей поваров и персонала, около 3 тыс. будет введено дополнительно.

"Система каталога вводится и в АТО, в частности в 4-х военных мобильных госпиталях - Северодонецке, Покровске, Мариуполе, Часовом Яру", - отметил представитель ВСУ.

Он напомнил, что на восстановление материальной базы на 2018 год предусмотрено 358,7 млн грн. Отдельно выделены средства для закупки современного кухонного оборудования.

Полный переход на новую систему питания планируется завершить до конца 2019 года.

Каталог продуктов питания, утвержденный министром обороны Украины в апреле 2017 года, содержит 355 наименований. Военнослужащий самостоятельно может выбирать приготовленные штатными работниками военной части блюда.