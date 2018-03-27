События

15:07 27.03.2018

По официальным данным, пропавшими на пожаре в Кемерово числятся 38 человек, в том числе более 20 детей

По официальным данным, пропавшими на пожаре в Кемерово числятся 38 человек, в том числе более 20 детей

Без вести пропавшими на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" числятся 38 человек, в том числе более двадцати детей. Это следует из списка, опубликованного на сайте администрации города.

Также на сайте размещен список погибших на пожаре, личность которых установлена. В этом списке 25 человек.

Ранее во вторник в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данные планируется передать в полицию.

Ранее член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Между тем, как сообщил Интерфаксу" информированный источник, спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара.

"Поисковая операция завершена. Все фрагменты тел на месте пожара собраны", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

По всей России траур объявлен 28 марта.

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