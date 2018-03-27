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12:01 27.03.2018

СБУ направила в МИД данные о деятельности 13 российских дипломатов во вред Украине

СБУ направила в МИД данные о деятельности 13 российских дипломатов во вред Украине

 Служба безопасности Украины предоставила Министерству иностранных дел Украины доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб Украинскому государству 13 российских дипломатов, в отношении которых принято решение о выдворении.

"Циничная химическая атака в Солсбери (Великобритания) является дерзким преступлением российских спецслужб, которые сознательно применяют в Европе апробированные в течение последних четырех лет в Украине террористические методы запугивания мирного населения. Служба безопасности Украины направила в МИД Украины соответствующие доказательные материалы по целенаправленной деятельности в ущерб нашей стране 13 российских дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с украинской территории", - сообщил пресс-центр СБУ.

Украинская спецслужба намерена продолжить активную солидарную работу с партнерскими спецслужбами стран ЕС и США по разоблачению российских преступных намерений, которые угрожают всему цивилизованному миру.

"Глава СБУ Василий Грицак убежден, что такие решительные совместные действия украинской власти и наших европейских и трансатлантических союзников существенно усложнят деятельность российских спецслужб с позиции дипломатических миссий РФ", - отмечается в сообщении.

26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери".

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