События

11:39 27.03.2018

Поезд с высокопоставленным официальным лицом из КНДР покинул Пекин

Поезд с высокопоставленным официальным лицом из КНДР покинул Пекин

Поезд, на котором может находиться северокорейский лидер Ким Чен Ын, во вторник покинул вокзал Пекина, сообщают японские СМИ.

В свою очередь агентство АП отмечает, что в районе железнодорожной станции "Пекин-Центральный" дежурили стражи порядка, а сам вокзал был на время закрыт для рядовых пассажиров.

По информации АП, неназванный высокопоставленный чиновник из КНДР прибыл на вокзал на черном лимузине в составе кортежа.

В Пекине в свою очередь отметили, что "в должное время" предоставят всю необходимую информацию по данному визиту. "На данный момент никакой информации. Но информация будет опубликована в должное время", - сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером в Пекин прибыл спецпоезд из КНДР. По данным агентства Bloomberg, на поезде в Китай приехал северокорейский лидер. По другой информации, на поезде мог приехать другой высокопоставленный чиновник из КНДР или, например, сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Ни северокорейская газета "Нодон синмун" - орган ЦК Трудовой партии Кореи, ни Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) пока не публиковали никаких сообщений относительно данного визита.

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