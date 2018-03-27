События

11:00 27.03.2018

Суд может назначить Януковичу государственного адвоката только при систематических неявках его защиты

Суд может назначить Януковичу государственного адвоката только при систематических неявках его защиты

Оболонский районный суд может назначить обвиняемому в государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного государственного защитника только при условии систематических неявок его адвокатов в судебные заседания, отмечает прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Если защита повторно не явится в суд, и будет срывать последующие судебные заседания, тогда сторона обвинения имеет право подать ходатайство о назначении бесплатного адвоката, и у суда возникают полномочия назначить такого адвоката. А когда сторона защиты пребывает через одно заседание, то в этом случае суд ничего не может сделать", - сказал он журналистам после заседания во вторник.

Р.Кравченко указал, что защита за пять предыдущих заседаний обеспечила явку только троих своих свидетелей. "Они делают все, чтобы суд не принял законное обоснованное решение в отношении обвиняемого Януковича", - подчеркнул он.

Прокурор считает, что такими действиями адвокаты В.Януковича ненадлежащим образом выполняют свои процессуальные обязанности и проявляют неуважение к суду.

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