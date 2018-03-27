Ряд ветеранов АТО против назначения главой Госслужбы ветеранов Манько, который прошел спецпроверку МВД

Ряд ветеранов антитеррористической операции намерены противодействовать назначению Валерия Манько главой Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Как рассказал на брифинге во вторник в Киеве участник АТО Виталий Кузьменко, В.Манько прошел спецпроверку МВД и вопрос назначения его главой службы правительство рассмотрит уже в эту среду.

"Мы выступаем против, так как у него известное уголовное прошлое. За последние 20 лет установлена куча фактов преступлений, начиная от финансовых махинаций и заканчивая разбоем, которым он уже занимался во время войны. Пока мы защищали Украину, этот человек в Днепропетровской и Донецкой областях мародерствовал", - сказал он.

При этом В.Кузьменко отметил, что ветераны обращались в Кабмин, указывая на все факты и обстоятельства преступлений, но В.Манько всё же прошел проверку МВД.

"Мы будем противодействовать его назначению в рамках правового поля. Но если он будет назначен, мы будем проводить акции прямого действия. Мы считаем нецелесообразным существование такой службы с таким руководителем", - подчеркнул он.

В ходе брифинга категорически против назначения В.Манько также выступили такие известные участники АТО, как Павел Тука, Владислав Грищенко, Георгий Турчак, Игорь Мари и другие.

Они подчеркнули, что не требуют назначения какого-то конкретного человека, а требуют проведения нового прозрачного конкурса.

Как сообщалось, в январе комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала Кабмину назначить главой Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО главу "Единого союза патриотов Украины", советника директора ГП "Коневодство Украины" В.Манько, который победил в конкурсе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил категорически против назначения В.Манько, который ранее находился в розыске. Глава МВД заявил о необходимости проведения нового конкурса.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что согласно процедуре перед назначением кандидатура В.Манько будет проходить специальную проверку, и Министерство внутренних дел сможет представить свои возражения.