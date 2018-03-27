События

10:54 27.03.2018

Ряд ветеранов АТО против назначения главой Госслужбы ветеранов Манько, который прошел спецпроверку МВД

Ряд ветеранов АТО против назначения главой Госслужбы ветеранов Манько, который прошел спецпроверку МВД

Ряд ветеранов антитеррористической операции намерены противодействовать назначению Валерия Манько главой Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Как рассказал на брифинге во вторник в Киеве участник АТО Виталий Кузьменко, В.Манько прошел спецпроверку МВД и вопрос назначения его главой службы правительство рассмотрит уже в эту среду.

"Мы выступаем против, так как у него известное уголовное прошлое. За последние 20 лет установлена куча фактов преступлений, начиная от финансовых махинаций и заканчивая разбоем, которым он уже занимался во время войны. Пока мы защищали Украину, этот человек в Днепропетровской и Донецкой областях мародерствовал", - сказал он.

При этом В.Кузьменко отметил, что ветераны обращались в Кабмин, указывая на все факты и обстоятельства преступлений, но В.Манько всё же прошел проверку МВД.

"Мы будем противодействовать его назначению в рамках правового поля. Но если он будет назначен, мы будем проводить акции прямого действия. Мы считаем нецелесообразным существование такой службы с таким руководителем", - подчеркнул он.

В ходе брифинга категорически против назначения В.Манько также выступили такие известные участники АТО, как Павел Тука, Владислав Грищенко, Георгий Турчак, Игорь Мари и другие.

Они подчеркнули, что не требуют назначения какого-то конкретного человека, а требуют проведения нового прозрачного конкурса.

Как сообщалось, в январе комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала Кабмину назначить главой Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО главу "Единого союза патриотов Украины", советника директора ГП "Коневодство Украины" В.Манько, который победил в конкурсе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил категорически против назначения В.Манько, который ранее находился в розыске. Глава МВД заявил о необходимости проведения нового конкурса.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что согласно процедуре перед назначением кандидатура В.Манько будет проходить специальную проверку, и Министерство внутренних дел сможет представить свои возражения.

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