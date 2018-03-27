НАПК в среду изберет нового председателя

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в среду, 28 марта 2018 года будет избираться новый председатель Нацагентства.

Как сообщает пресс-служба НАПК, заседание состоится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 28 в 14:00.

Как сообщалось, председатель НАПК Наталья Корчак заявила об истечении срока ее полномочий 28 марта и о готовности передать руководство госагентством.

Н.Корчак была избрана председателем НАПК 28 марта 2016 года. Она была одной их первых трех членов Нацагентства, отобранных конкурсной комиссией и назначенных правительством на внеочередном заседании 11 декабря 2015 года.