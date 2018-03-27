Шарлье покидает VEON, и.о. CEO станет глава набсовета Бернс, временным СОО назначен Йонсен

Гендиректор холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покидает группу, его обязанности временно будет исполнять глава набсовета компании Урсула Бернс, говорится в сообщении VEON.

Холдинг намерен искать нового CEO, после его назначения У.Бернс продолжит руководить набсоветом группы.

Как отмечает VEON, в течение переходного периода глава крупнейших рынков холдинга Шелль Мортен Йонсен станет операционным директором группы и будет помогать У.Бернс с руководством компании.

В сообщении VEON не объясняются причины отставки главы компании, руководившего ею на протяжении трех лет.

"Это было для меня привилегией - возглавлять VEON в критичный период времени в истории компании. За последние три года мы смогли трансформировать группу, я очень горжусь тем, чего мы достигли. Трансформация создает прочную основу для позитивного развития компания в предстоящие годы, и я желаю, чтобы Урсула и команда VEON были самими лучшими по всему миру", - прокомментировал свой уход Ж.Шарлье, чьи слова приведены в сообщении группы.

Жан-Ив Шарлье возглавил холдинг в 2015 году после отставки Джо Лундера. До прихода в VEON (тогда еще Vimpelcom) топ-менеджер возглавлял одного из крупнейших французских операторов SFR.

Его приход в группу связывали с попыткой заключить сделку по слиянию итальянской "дочки" Wind Telecomunicazioni с другим местным игроком, что позволило бы решить проблему высокого долга холдинга.

В период руководства компанией Ж.Шарлье удалось провести сделку по объединению активов в Италии. При нем компания обновила дивидендную политику, приняла новую стратегию по трансформации бизнеса и запустила одноименную интернет-платформу. Основной акцент обновленной стратегии группы был сфокусирован на продвижении именно этой платформы.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций, еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor. В настоящее время free float компании на Nasdaq составляет 29,2%, после завершения сделки c Telenor free float холдинга достигнет 43,8%. Еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).