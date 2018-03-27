Доллар стабилен в паре с евро, иена дешевеет, ЦБ Китая поднял юань

Доллар США во вторник стабилен по отношению к евро и фунту стерлингов благодаря снижению опасений, связанных с мировой торговлей, тогда как иена дешевеет на фоне ослабления политического скандала в Японии.

Народный банк Китая (НБК, центробанк) поднял справочный курс юаня к доллару до максимума с момента девальвации в августе 2015 года - 6,2816 юаня/$1, сообщает Dow Jones.

Евро к 9:20 кв 27 марта стоил $1,2450 по сравнению с $1,2444 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, по итогам которых доллар подешевел на 0,7%.

По данным информированных источников агентства Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин обсудил с китайским коллегой Лю Хэ проблему американского торгового дефицита в отношениях с КНР. Министры договорились найти взаимоприемлемый путь снижения этого дефицита.

Курс нацвалюты США поднялся на 0,2% к иене - до 105,59 иены. Евро в паре с японской валютой укрепился на 0,3%, до 131,53 иены.

Экс-чиновник министерства финансов Японии Нобухиса Сагава заявил парламенту, что премьер-министра Синдзо Абэ не приказывал вносить изменения в документы о спорной продаже государственных земель.

Южнокорейская вона дорожает по отношению ко всем основным валютам, в том числе на 1% к доллару США, на слухах о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с неожиданным визитом в Китай. Если информация подтвердится, это будет первая официальная поездка главы северокорейского государства за рубеж после его прихода к власти в 2011 году.