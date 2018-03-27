События

09:36 27.03.2018

Cуд 6 апреля рассмотрит жалобу адвоката на решение ГПУ о приостановлении расследования дела в отношении Саакашвили

Cуд 6 апреля рассмотрит жалобу адвоката на решение ГПУ о приостановлении расследования дела в отношении Саакашвили

Печерский районный суд Киева 6 апреля рассмотрит жалобу адвоката Михеила Саакашвили Руслана Чернолуцкого на постановление прокурора Генеральной прокуратуры Украины Ярослава Домбровского о приостановлении расследования выделенного в отдельное производство дела в отношении экс-президента Грузии в рамках процесса о "деньгах Курченко".

Жалобу, которая была подана 15 марта, рассмотрит судья Олеся Батрин, заседание начнется в 12:00, сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

"Противоправность остановки "нового" уголовного производства заключается в том, что ни Саакашвили, ни его защита не получали нового подозрения и фактически Саакашвили не является участником уголовного производства, в рамках которого, в частности, был направлен запрос в Нидерланды о взятии образцов голоса у него", - отмечает Р.Чернолуцкий.

Адвокат считает, что такие действия Генпрокуратуры Украины приведут к "фактическому закрытию" уголовного производства в отношении М.Саакашвили, на чем и будет настаивать его защита в дальнейшем, поскольку в действиях экс-президента Грузии, по мнению Р.Чернолуцкого, отсутствуют как событие, так и состав преступления.

Уголовное производство в отношении М.Саакашвили было остановлено 6 марта начальником отдела приоритетных поручений департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Ярославом Домбровским. Ранее, 22 февраля, дело в отношении М.Саакашвили в рамках дела о "деньгах Курченко" было выделено в отдельное уголовное производство.

12 марта в Генпрокуратуре Украины подтвердили приостановление расследования дела по подозрению М.Саакашвили в совершении преступления, связанного с деятельностью преступной организации и содействием участникам такой организации, в связи с запросом в Нидерланды об оказании международной правовой помощи в рамках данного следствия. При этом досудебное расследование уголовного производства в отношении его соратника Севериона Дангадзе продолжается.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" С.Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность в Украине.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

Его адвокаты считают данную процедуру незаконной и обжалуют ее как в украинских правоохранительных и судебных инстанциях, так и в ЕСПЧ.

24 февраля в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Генпрокуратура направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит взять у М.Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине уголовного производства.

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