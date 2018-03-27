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09:10 27.03.2018

Адвокаты Януковича не смогут участвовать в суде по госизмене экс-президента 27-29 марта из-за командировок

Адвокаты Януковича не смогут участвовать в суде по госизмене экс-президента 27-29 марта из-за командировок

Адвокаты Виктора Януковича не смогут принять участие в заседаниях Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины 27-29 марта по причине командировок, о чем проинформировал суд в соответствующем заявлении от 26 марта.

Как сообщает пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс", 26-27 марта адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко будут находиться по месту пребывания свидетелей защиты, в частности, экс-главы МВД Украины Виталия Захарченко, в Российской Федерации.

"Необходимость данной командировки обусловлена реакцией свидетелей защиты на определенную Оболонским районным судом Киева незаконную процедуру осуществления их допроса с помощью программы "TrueConf", без направления запроса компетентным органам РФ об оказании международной правовой помощи", - отмечается в сообщении.

28-29 марта В.Сердюк и И.Федоренко будут находиться в Берлине в рамках осуществления защиты руководящего партнера "Авер Лекс" Оксаны Просянюк и адвоката Александра Горошинского в начатом Генеральной прокуратурой Украины уголовном производстве.

"Адвокаты вынуждены срочно посетить Германию для личного обращения в компетентные органы этого государства, которое было одним из гарантов подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года", - отмечает В.Сердюк.

Адвокаты Богдан Биленко и Андриана Фозекош в свою очередь 26-29 марта будут находиться в служебной командировке в Симферополе для подготовки к проведению допроса свидетелей защиты по делу о госизмене В.Януковича с территории Крыма и сбора доказательств в уголовном производстве.

Адвокаты экс-президента называют причины своего отсутствия на заседаниях Оболонского суда 27-29 марта уважительными и просят отложить рассмотрение данного дела до следующей определенной судом даты – 4 апреля.

Как сообщалось, на предыдущем заседании 21 марта Оболонский районный суд Киева призвал адвокатов В.Януковича обеспечить допрос экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главы Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка и еще ряда свидетелей на заседаниях по делу о госизмене экс-президента 27, 28 и 29 марта.

"Суд просит обеспечить прибытие свидетелей Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева, Шуляка, Ильина, Кобзаря, Павленко, Бернадского, Ярощука и Иванцова. За три дня мы способны допросить 12 свидетелей, это по 4 свидетеля в день. Мы допрашивали и по 6 свидетелей со стороны обвинения в день", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в среду.

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