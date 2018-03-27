События

07:42 27.03.2018

Талисман Киева выберут 6 июля

     Победителя конкурса на талисман города Киева выберут 6 июля, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

      "Определение победителя и финальная пресс-конференция состоится 06.07.2018. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

      Конкурс состоится в 3 этапа, принятие конкурсных работ и определение 10 лучших путем голосования жюри пройдет с 19 марта до 20 мая. Онлайн-голосование за работы, отобранные на первом этапе, пройдет с 24 мая до 25 июня. Далее состоится определение лучшей работы среди отобранных на втором этапе с 25 июня до 6 июля.

      Участие в конкурсе могут принять как физические, так и юридические лица.

      "Целью конкурса является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы. Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене, закрепит его статус как современного мегаполиса с многовековой историей и неповторимой айдентикой", - отметили в КГГА.

      Также реализация проекта будет способствовать распространению знаний граждан Украины и заграницы о традициях украинского народа, увеличению количества внутренних и иностранных туристов и превращение Киева в туристический центр европейского уровня.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев готовится принимать в этом году важное событие в мире бокса - 56-й Конгресс WBC

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

Украинские правоохранители задержали "вора в законе" без гражданства "Рамаза Багдатского"

Пассажир в киевском метро перевозил в сумке 2,5 кг похожего на порох вещества – полиция

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в админздании: жертв и пострадавших нет

В воскресенье на дорогах Киева ожидается гололедица

В субботу в Киеве частично ограничат движение по трем мостам

СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров

Из-за поломки поезда киевского метро изменено движение на красной ветке

Завершено досудебное расследование по подозрению руководства полиции в аэропорту "Киев"

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар стабилен в паре с евро, иена дешевеет, ЦБ Китая поднял юань

Лондон остается крупнейшим финансовым центром мира

Cуд 6 апреля рассмотрит жалобу адвоката на решение ГПУ о приостановлении расследования дела в отношении Саакашвили

Адвокаты Януковича не смогут участвовать в суде по госизмене экс-президента 27-29 марта из-за командировок

17-летняя жительница Лозовой инсценировала свое похищение, чтобы потребовать с матери выкуп 100 тыс. гривен

За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

Исландия объявила дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу 2018 года в России

Климкин соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА