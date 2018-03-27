События

06:17 27.03.2018

За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

      За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 47 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      В частности, на Донецком направлении с 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорных пунктам ВСУ в Водяном. Также незаконные вооруженные формирования применили гранатометы - в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

      На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

      В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

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Интерфакс-Украина
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