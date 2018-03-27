События

01:41 27.03.2018

Киев готовится принимать в этом году важное событие в мире бокса - 56-й Конгресс WBC

Киев готовится принимать в этом году важное событие в мире бокса - 56-й Конгресс WBC

     Киев готовится осенью встречать участников 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который в Украине состоится впервые, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

      "С 30 сентября по 5 октября 2018 года в столице Украины соберутся звезды мирового профессионального бокса, президенты федераций из стран-членов WBC, промоутеры, судьи и спортивные функционеры", - сообщил В.Кличко.

      В Киевской городской государственной администрации отметили, что всего в столицу съедутся более 600 участников конгресса из более 100 стран мира. Среди ожидаемых мероприятий - не только официальные встречи и обмен опытом, организаторы обещают также интересную программу с неформальным общением и благотворительными акциями. А также планируют познакомить участников и гостей конгресса с украинской культурой и традициями, продемонстрировать им настоящую украинскую гостеприимность.

      "Такое событие состоится в нашей стране впервые. И мы готовимся провести мероприятие на самом высоком уровне, достойно представить Киев и Украину", - добавил мэр столицы.

      Проведению Конгресса способствует столичная власть. Мэр Киева, "вечный чемпион" WBC лично договаривался с руководством WBC о привлечении этого важного мероприятия в столице Украины.

 

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