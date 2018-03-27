События

00:00 27.03.2018

Климкин соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Климкин соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерове", - написал П. Климкин на своей странице в Twitter.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, 53 обратились за помощью, в больницах находятся 13 пострадавших.

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Интерфакс-Украина
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