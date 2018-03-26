События

23:36 26.03.2018

В Запорожской области задержали российское рыболовецкое судно

     В Запорожской области в акватории Азовского моря задержано рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, с экипажем из 10 моряков, и 5 тоннами морепродуктов.

      Согласно информации, опубликованной в понедельник на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины, корабль морской охраны Украины задержал рыболовецкое судно-нарушителя "Норд" под флагом РФ в украинских территориальных водах - 15 милях от Обиточной косы (Запорожская область).

      В ходе проверки выяснилось, что судно зарегистрировано в Крыму, команда состоит из 10 моряков. Также судно – нарушитель перевозил 5 тонн морепродуктов, и трал для лова рыбы.

      "Кроме того выяснилось, что члены команда судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта РФ, выданные в Керчи", - отмечается в сообщении.

      На данный момент судно с командой находится в порту Бердянска для проведения проверки и дальнейших процессуальных действий. На членов экипажа составлены документы по ст.204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)

      В отношении капитана судна направлено уведомление в СБУ по ст. 332-1 УК Украины.

 

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