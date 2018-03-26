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23:33 26.03.2018

Дела по большинству депутатов Рады, с которых снята неприкосновенность, будут направлены в суд в 2018 году

Дела по большинству депутатов Рады, с которых снята неприкосновенность, будут направлены в суд в 2018 году

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует, что дела по большинству депутатов Верховной Рады, с которых была снята неприкосновенность, будут направлены в суд в 2018 году.

      "В этом году, я уверен, что большинство депутатов, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены в судебные процессы", - сообщил Ю.Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник.

      Кроме того, он отметил, что данные народные депутаты не последние, так как в работе Генпрокуратуры есть материалы, которые свидетельствуют о следующий представлениях в парламент.

Генпрокурор подчеркнул, что все представления будут обоснованными, а все доказательства получены законным путем.

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