События

22:05 26.03.2018

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного моста

     В столице в связи с выполнением ремонтных работ во вторник, 27 марта, частично ограничат движение транспорта по Южному мосту и путепроводами у Северного (Московского) моста, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

      График ограничения движения:

      С 10:00 до 14:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении жилого массива Троещина.

      С 14:00 до 19:00 путепроводом через ул. Героев Сталинграда возле Северного моста в направлении станции метро "Почайна" ("Петровка").

      С 10:00 до 14:00 по Южному мосту в направлении жилого массива Позняки.

      С 14:00 до 19:00 по Южному мосту в направлении центра города.

      Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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