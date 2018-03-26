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20:20 26.03.2018

Срок полномочий главы НАПК истекает 28 марта, Корчак не претендует на переизбрание

Срок полномочий главы НАПК истекает 28 марта, Корчак не претендует на переизбрание

Председатель Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявляет об истечении ее полномочий в среду, 28 марта, и о готовности передать руководство госагентством.

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Национального агентства", - написала Н.Корчак на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она поблагодарила критиков и оппонентов "за придирчивое внимание", а друзей и коллег – "за поддержку и командную работу".

Как сообщалось, Н.Корчак была избрана председателем НАПК 28 марта 2016 года. Она была одной их первых троих членов Нацагентства, отобранных конкурсной комиссией и назначенных украинским правительством на внеочередном заседании 11 декабря 2015 года.

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