События

19:33 26.03.2018

ВГА на Донбассе после создания штаба Объединенных сил в вопросах безопасности и обороны будут подчиняться командующему

ВГА на Донбассе после создания штаба Объединенных сил в вопросах безопасности и обороны будут подчиняться командующему

После создания штаба Объединенных сил военно-гражданские администрации (ВГА) Донецкой и Луганской областей в вопросах безопасности и обороны будут подчиняться командующему Объединенными силами.

"Объединенный оперативный штаб ВСУ, подчиненный мне, направляет, координирует и контролирует деятельность ВГА Донецкой и Луганской областей по вопросам национальной безопасности и обороны", - сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью "5 каналу" в понедельник.

Он добавил, что как командующий будет "содействовать в обеспечении комплексного развития экономической, социальной, телекоммуникационной, гуманитарной инфраструктур на территориях, прилегающих к временно оккупированным территориям".

"У меня хорошие отношения с Павлом Жебривским (глава Донецкой областной военно-гражданской администрации - ИФ) и с Юрием Гарбузом (глава Луганской ОВГА - ИФ), мы работаем на украинский народ. Но по полномочиям, которыми наделяет меня закон, последнее слово за мной - по определенным законом вопросам", - подчеркнул С.Наев.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта С.Наева командующим Объединенных сил.

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