События

18:28 26.03.2018

Боевики с полуночи осуществили 20 обстрелов украинских позиций на Донбассе

Боевики с полуночи осуществили 20 обстрелов украинских позиций на Донбассе

 Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток агрессор совершил 20 обстрелов позиций наших защитников. (…) В результате вражеского огня украинские военные не пострадали", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18:00) на странице в Фейсбуке.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ неоднократно вели огонь по укреплениям в Водяном. Кроме того, противник дважды применял крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме того, из БМП и пулеметов противник обстрелял украинские опорные пункты неподалеку Новгородского.

"Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО", - подчеркнули в штабе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ТКГ по Донбассу договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО с 30 марта

Нацгвардия остается важной составляющей объединенных сил, выполняющих боевые задачи по возвращению Донбасса – Порошенко

Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе

Один военнослужащий погиб, зафиксировано 19 обстрелов в зоне АТО в воскресенье

Боевики на Донбассе не перевели работу КПВВ на летнее время, предупреждают в Госпогранслужбе Украины

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

В зоне АТО в пятницу зафиксирован один обстрел боевиков, разрушены два дома и сарай

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцев среди погибших и пострадавших в Кемерово, по предварительным данным, нет - МИД

Главу Николаевской ОГА допросили в рамках расследования гибели Волошина

ВККС намерена продолжать запрашивать заключения ОСД при оценке судей

Аваков: вопрос возвращения оккупированной территории Донбасса можно будет решить благодаря правоохранительной миротворческой миссии

За следствие в деле о пожаре в лагере "Виктория" взялась СБУ, такой пожар был не единственным

В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 2 апреля

Апелляционный суд Киева 29 марта рассмотрит жалобу на арест Савченко

Паводок на Дунае угрожает 100 тыс. жителей Одесской области

Защита Савченко в апелляции просит изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей

С начала марта на водоемах Украины погибли 25 человек, с начала года – более ста

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА