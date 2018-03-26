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18:02 26.03.2018

ВККС намерена продолжать запрашивать заключения ОСД при оценке судей

ВККС намерена продолжать запрашивать заключения ОСД при оценке судей

 Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) намерена продолжать запрашивать информацию у Общественного совета добропорядочности (ОСД) при квалификационном оценивании судей, несмотря на заявление совета о прекращении участия в данном процессе, сообщил секретарь квалификационной палаты ВККСУ Станислав Щетка в ходе брифинга в среду.

"Мы будем продолжать запрашивать информацию у Общественного совета добропорядочности, поскольку считаем, что это качественный источник", - сказал он.

Комментируя первые собеседования с судьями, проведенные 23 марта, С.Щетка отметил, что решение комиссии о соответствии судьи занимаемой должности было принято по отношению к тем лицам, к работе которых у комиссии не было претензий. При этом, он акцентировал внимание, что по судьям, которые успешно прошли собеседование, не было заключений ОСД.

"Те коллеги, по которым были предостережения, в частности, по кому было открыто дисциплинарное производство, такие собеседования и оценивания были приостановлены", - сказал он.

На собеседованиях, во время которых возникала необходимость дооформления заключений ОСД, комиссия принимала решения о перерыве или отложении рассмотрения для устранения недочетов.

В свою очередь, глава ВККСУ Сергей Козьяков отметил, что проблемы с трансляцией собеседований были из-за технических неполадок.

Ранее ОСД заявил о прекращении участия в квалификационном оценивании судей, аргументировав это отсутствием возможности для прозрачного и объективного оценивания судей в ходе собеседований. В частности, речь идет об отсутствии четких критериев, по которым судьям выставляют балы, сокращенном периоде времени проведения собеседования - по информации ОСД оно в среднем длится от 5 до 10 минут, а также проблем с видеотрансляцией.

Кроме того, в ОСД акцентировали внимание на наличие в ВККСУ членов, добропорядочность которых вызывает сомнение, а также внесение в регламент комиссии изменений, касающихся работы ОСД. Так, согласно регламенту заключение совета должно быть подписано всеми его членами за 10 дней до проведения собеседования, что значительно усложняет работу. За девять месяцев более 5 тыс. судей должны пройти оценивание. Соответственно, ежемесячно ОСД должно оформлять в соответствии с критериями, прописанными в регламенте, заключения по отношению к 150-200 судьям.

Как сообщалось, в рамках судебной реформы ВККСУ в октябре 2017 года начала квалификационное оценивание 999 действующих судей относительно их компетентности, профессиональной этики, а также добропорядочности. В целом такое оценивание должны пройти 5,7 тыс. человек.

Первая группа судей в середине марта завершила сдачу экзаменов квалификационного оценивания, часть из них 23 марта прошли собеседование.

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