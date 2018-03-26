События

17:24 26.03.2018

За следствие в деле о пожаре в лагере "Виктория" взялась СБУ, такой пожар был не единственным

За следствие в деле о пожаре в лагере "Виктория" взялась СБУ, такой пожар был не единственным

 К расследованию трагедии в одесском детском лагере "Виктория", где при пожаре в сентябре минувшего года погибли трое детей, приобщились оперативники управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, сообщает в понедельник сайт "24 канала" со ссылкой на активистов общественной организации "Оберег".

"Известно, что представители экономической контрразведки СБУ провели отдельные экспертизы и в конце прошлой недели получили полные результаты", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что пожар в "Виктории" был не единственным подобным случаем, однако в остальных обошлось без человеческих жертв. "По всей территории Украины были зафиксированы ряд пожаров с одними и теми же признаками. К счастью, в других случаях обошлось без летальных исходов. Но это не значит, что завтра у нас не произойдет такой же пожар в местах массового скопления людей - вероятность этого очень большая", - рассказали в ОО "Оберег".

В организации отмечают, что в преступлении "много настоящих виновных", а также ответили утвердительно на вопрос, означают ли зафиксированные одинаковые признаки на разных пожарах, что к ним были причастны действовавшие по одинаковым схемам одни и те же люди.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник 15 сентября 2017 года около 23:30. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку нашли погибшей позже.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (ее коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила из-под стражи на поруки народным депутатам Мустафе Найему и Григорию Шверку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько и руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы.

Апелляционный суд Одесской области 30 ноября 2017 года удовлетворил жалобу областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для П.Саркисяна без возможности внесения залога. 1 марта 2018 года прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении П.Саркисяна.

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