События

16:34 26.03.2018

Апелляционный суд Киева 29 марта рассмотрит жалобу на арест Савченко

Апелляционный суд Киева 29 марта рассмотрит жалобу на арест Савченко

 Апелляционный суд г.Киева 29 марта рассмотрит жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, заседание начнется в 13:30 четверга.

Таким образом, суд оперативно определил дату рассмотрения апелляции адвокатов Н.Савченко, которая была подана несколько часов назад.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила какое-либо преступление по факту.

26 марта адвокаты Н.Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей. "Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после подачи апелляции.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За следствие в деле о пожаре в лагере "Виктория" взялась СБУ, такой пожар был не единственным

В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 2 апреля

Защита Савченко в апелляции просит изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей

Британский суд выдал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica

Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере

Подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Штепы назначено на 11 апреля

Омбудсмен намерена лично контролировать соблюдение прав арестованной Савченко

Суд продлил арест подозреваемому в госизмене полковнику Безъязыкову

Шевченковский суд Киева арестовал Н.Савченко на 2 месяца

Савченко вновь призвала Путина освободить украинских политзаключенных и пленных

ПОСЛЕДНЕЕ

Паводок на Дунае угрожает 100 тыс. жителей Одесской области

С начала марта на водоемах Украины погибли 25 человек, с начала года – более ста

В Харькове оперативно ликвидирован пожар в ТЦ "Дом торговли", пострадавших нет - ГСЧС

Умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

Украинские правоохранители задержали "вора в законе" без гражданства "Рамаза Багдатского"

В Украине в ближайшие сутки пройдут дожди, на дорогах гололедица

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

ТКГ по Донбассу договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО с 30 марта

Наполнение трастового фонда НАТО для разминирования Донбасса неудовлетворительно - Климпуш-Цинцадзе

Великобритания уже выдала ордера на арест российского капитала сомнительного происхождения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА