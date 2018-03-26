Защита Савченко в апелляции просит изменить ей меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей

Адвокаты народного депутата Украины Надежды Савченко в поданной жалобе на решение Шевченковского районного суда г.Киева о ее аресте просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей.

"Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после подачи апелляции.

Он сообщил, что в апелляции защита Н.Савченко указывает, что депутат была задержана и арестована незаконно, подозрение ей было предъявлено незаконно, доказательства были получены незаконным образом, без разрешения следственного судьи, а Верховная Рада незаконно дала согласие на ее задержание и арест.

"Мы расцениваем происходящее как политическую расправу", - подчеркнул В.Чевгуз.

Адвокат прогнозирует, что рассмотрение апелляции на арест Н.Савченко может состояться 28 или 29 марта.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.С