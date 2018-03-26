С начала марта на водоемах Украины погибли 25 человек, с начала года – более ста

Украинские спасатели в очередной раз предупреждают, что пренебрежение правилами безопасности во время пребывания на льду, особенно в период потепления, может стать и становится причиной трагических последствий.

"Однако неутешительная статистика не пугает смельчаков. Сторонники зимней рыбалки до сих пор выходят на лед, даже несмотря на то, что завершается первый месяц весны. Так, с начала года на водоемах страны уже погиб 101 человек, из которых 6 детей", - сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС и добавляет, что 25 человек погибли только с начала текущего месяца.

В ГСЧС отмечают, что превентивные мероприятия на водоемах ежедневно проводятся спасателями по всей стране, однако наиболее действенный способ уберечься от опасности - это собственная осмотрительность каждого украинца.

"Уважаемые граждане! С целью предупреждения несчастных случаев на водоемах страны в период интенсивного разрушения ледового покрова, специалисты Службы спасения призывают всех не выходить на лед и не рисковать жизнью ради нескольких рыбин", - призывают в ГСЧС Украины.