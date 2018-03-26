В Украине в ближайшие сутки пройдут дожди, на дорогах гололедица

В Украине в ближайшие сутки 27 марта атмосферные фронты принесут увеличение облачности, осадки и повышение ночной температуры, сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных и большинстве центральных областей страны ожидается дождь, ночью с мокрым снегом; на остальной территории ночью без осадков, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Сумской, Харьковской и Луганской областях 4-9° мороза, днем 2-7° тепла; на юге и Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 27 марта ночью без осадков, днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 марта самая высокая температура днем была 19,6° в 1992 году, самая низкая ночью 11,5° в 1899 году.

В Украине 28 марта временами ожидается небольшой дождь, ночью, кроме юга, с мокрым снегом.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на севере Левобережья 0-5° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 28 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.