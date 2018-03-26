События

13:43 26.03.2018

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

 Польские власти задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник Национальное радио Польши.

Подозреваемый, названный "Марек В.", по данным СМИ, находился в контакте с сотрудником российской разведки, работающим под дипломатическим прикрытием.

"Марек В." был задержан в минувшую пятницу в ходе операции, проведенной Агентством внутренней безопасности совместно со спецслужбами ряда других стран Евросоюза.

Подозреваемый проявлял интерес к деятельности министерства энергетики Польши, отмечает радио.

Оно обращает внимание, что сообщение о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России совпало по времени с объявленным ранее намерением порядка 20 стран ЕС, включая Польшу, выслать в понедельник российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии.

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Интерфакс-Украина
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