События

13:31 26.03.2018

ТКГ по Донбассу договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО с 30 марта

ТКГ по Донбассу договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО с 30 марта

 Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении Группы, размещенном на сайте ОБСЕ в понедельник.

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