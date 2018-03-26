ТКГ по Донбассу договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО с 30 марта

Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении Группы, размещенном на сайте ОБСЕ в понедельник.