События

12:11 26.03.2018

Нацгвардия остается важной составляющей объединенных сил, выполняющих боевые задачи по возвращению Донбасса – Порошенко

Нацгвардия остается важной составляющей объединенных сил, выполняющих боевые задачи по возвращению Донбасса – Порошенко

 Президент Украины Петр Порошенко отмечает важную роль Национальной гвардии в вопросе возвращения отдельных районов Донбасса.

"Четыре года подряд Национальная гвардия Украины остается крайне важной составляющей объединенных сил, которые выполняют ответственные боевые задания. И сегодня, когда мы меняем формат операции по возвращению контроля над захваченными территориями… В этих условиях роль Национальной гвардии по возвращению Донбасса остается неизменно чрезвычайно важной", - сказал П.Порошенко в ходе торжеств по случаю Дня НГУ в понедельник в Киеве.

По словам президента, представители Национальной гвардии во всех регионах Украины в рамках своей ответственности дают отпор попыткам расшатать ситуацию.

"Ваша стойкость к провокациям и неукоснительное соблюдение законов и приказов помогали избежать кровопролития во время различных массовых акций, предотвращать выходы ситуации из под контроля, не давать врагам и провокаторам получить то, к чему они стремятся", - подчеркнул глава государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нацгвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира – Порошенко

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником

Украинский военный погиб, еще один травмирован в воскресенье на Донбассе

Один военнослужащий погиб, зафиксировано 19 обстрелов в зоне АТО в воскресенье

Боевики на Донбассе не перевели работу КПВВ на летнее время, предупреждают в Госпогранслужбе Украины

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

В зоне АТО по неосторожности погиб военнослужащий

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, без потерь

Агрессор пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины - Порошенко

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ расследует вероятную причастность Портнова к аннексии Крыма по статье "госизмена"

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

Здание торгового центра в Кемерово вновь задымилось

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в админздании: жертв и пострадавших нет

Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне

Дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

СКР подтверждает гибель 53 человек в результате пожара в Кемерово

МинВОТ намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи

Британский суд выдал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА