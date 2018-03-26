События

12:04 26.03.2018

Потушенный в Кемерово пожар разгорелся с новой силой

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возобновился, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу", - сказал В.Пучков журналистам.

По его словам, работа по тушению продолжается.

По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, есть пропавшие без вести.

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Интерфакс-Украина
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