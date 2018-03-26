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11:55 26.03.2018

Нацгвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира – Порошенко

Нацгвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира – Порошенко

Международное сотрудничество Национальной гвардии Украины является приоритетом для руководства государства, заявил президент Украины Петр Порошенко

"Международное сотрудничество нацгвардейцев является первым приоритетом руководства государства и руководства Национальной гвардии", - заявил П.Порошенко в ходе торжеств, посвященных четвертой годовщине создания Национальной гвардии в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что Нацгвардия вступила в международную ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения.

"Присоединение в качестве полноправного члена – это знак признания надлежащего уровня военного формирования. Для любого профессионала такая оценка со стороны наших иностранных коллег имеет чрезвычайно большой вес", - отметил глава государства.

П.Порошенко подчеркнул, что Национальная гвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира. Президент отметил, что быстрыми темпами совершенствуется система управления и связи, уверенно развивается логистика, принимаются на вооружение новые образцы военной техники.

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