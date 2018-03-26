Нацгвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира – Порошенко
Международное сотрудничество Национальной гвардии Украины является приоритетом для руководства государства, заявил президент Украины Петр Порошенко
"Международное сотрудничество нацгвардейцев является первым приоритетом руководства государства и руководства Национальной гвардии", - заявил П.Порошенко в ходе торжеств, посвященных четвертой годовщине создания Национальной гвардии в понедельник в Киеве.
Он напомнил, что Нацгвардия вступила в международную ассоциацию сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения.
"Присоединение в качестве полноправного члена – это знак признания надлежащего уровня военного формирования. Для любого профессионала такая оценка со стороны наших иностранных коллег имеет чрезвычайно большой вес", - отметил глава государства.
П.Порошенко подчеркнул, что Национальная гвардия шаг за шагом приближается к стандартам ведущих стран мира. Президент отметил, что быстрыми темпами совершенствуется система управления и связи, уверенно развивается логистика, принимаются на вооружение новые образцы военной техники.