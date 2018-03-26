События

10:57 26.03.2018

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в админздании: жертв и пострадавших нет

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в админздании: жертв и пострадавших нет

 В воскресенье вечером в Киеве возник пожар в 2-этажном административном здании на ул.Байковой,7, который спасателям удалось ликвидировать в течение двух часов.

Как сообщает в понедельник утром пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС, информация о пожаре поступила в 21:29 воскресенья. На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожарные, прибывшие к месту вызова, установили, что пожар возник на крыше здания.

В 22:21 пожарные локализовали возгорание на площади 60 кв. м, а в 22:34 - ликвидировали. В результате пожара огнем повреждено перекрытие потолка и оргтехника.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

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