События

10:16 26.03.2018

Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне

Около 90 человек получили неопасные для жизни травмы в результате столкновений участников протестов с полицейскими в Барселоне, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Среди пострадавших - десятки сотрудников полиции.

Массовые акции протеста против задержания в Германии бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона прошли в ряде городов Каталонии накануне.

На улицы Барселоны вышли десятки тысячи человек. В руках они держали флаги Каталонии и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным!" и "Позор Европе!".

Некоторые участники протестов блокировали дороги, закидывали стражей порядка банками. В ходе протестов сотрудники полиции задержали несколько демонстрантов.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ задержала К.Пучдемона при попытке пересечь границу Германии с Данией.

В конце прошлой недели судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал Европейский ордер на арест К.Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Участники протестов в столице Чили попытались сорвать визит папы римского

В Греции проходят акции протеста против мер жесткой экономии, отменены или перенесены десятки авиарейсов

В Тунисе продолжаются протесты против экономической политики правительства, арестованы порядка 240 человек

Акции против насилия проходят в Иране - ТВ

В Каталонии завершилось голосование на парламентских выборах

Каталонские сепаратисты проведут крупную манифестацию в Брюсселе

Во Франции отмечены перебои в движении транспорта из-за демонстраций

Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты перекрыли в Ереване центральный проспект

Демонстрация за освобождение каталонских политиков пройдет в субботу в Барселоне

Около 10 тыс. пассажиров в среду не смогли воспользоваться поездами в Барселоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди жертв пожара в ТРЦ в российском Кемерово

СКР подтверждает гибель 53 человек в результате пожара в Кемерово

МинВОТ намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи

Британский суд выдал ордер на обыск офисов Cambridge Analytica

Минэнергоугля предлагает Кабмину назначить первым замминистра директора департамента правового обеспечения Максимец

В общей сложности под завалами ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове найдены тела 55 погибших

Во Львовской области в ДТП погиб районный военком

Четыре человека, в том числе глава управляющей компании, задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерово

Саудовская Аравия уничтожила семь пущенных из Йемена ракет, один человек погиб

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА