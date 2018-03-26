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09:06 26.03.2018

Минэнергоугля предлагает Кабмину назначить первым замминистра директора департамента правового обеспечения Максимец

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Кабинету министров Украины назначить первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности директора департамента правового обеспечения данного ведомства Татьяну Максимец.

"В секретариате Кабинета министров обрабатывается в установленном порядке соответствующие материалы относительно назначения Максимец Т.В. первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в ответе Минэнергоугля на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в секретариате правительства обрабатывается материалы относительно увольнения действующего первого замглавы Минэнергоугля Галины Карп.

Как сообщалось, в начале марта источник в правительстве сообщил агентству, что Г.Карп подала в отставку. Г.Карп занимает пост первого замминистра энергетики с июля 2016 года.

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Интерфакс-Украина
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