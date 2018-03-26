Четыре человека, в том числе глава управляющей компании, задержаны и допрошены по делу о пожаре в Кемерово

Следственный комитет РФ сообщает о задержании четырёх человек по делу о пожаре в кемеровском торговом центре, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания",- сообщила "Интерфаксу" представитель СК Светлана Петренко.

"Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр",- добавила она.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул днем в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

По последним данным, подтверждена гибель 48 человек, 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.