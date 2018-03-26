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08:39 26.03.2018

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником

Порошенко, Турчинов и Гройсман поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили военнослужащих Национальной гвардии Украины и поблагодарили их за работу.

Лидер Украины П.Порошенко на своей странице в Фейсбук выложил видеоролик, посвященный нацгвардейцам. В конце видеосюжета находится поздравление с Днем Национальной гвардии Украины.

В.Гройсман в своем поздравлении поблагодарил защитников Украины за обеспечение спокойствия украинцев.

"Поздравляю с днем Национальной гвардии Украины! Спасибо защитникам за оборону государства и обеспечения покоя украинцев", – написал он на своей странице в Фейсбук.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Турчинов также поздравил нацгвардейцев с профессиональным праздником, отметив мужество и героизм, которое военнослужащие четыре года противостоят врагу на востоке страны.

"Вечная слава нацгвардейцам, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины, за наше свободное европейское будущее! (…) Желаю вам, настоящим рыцарям-героям Украины, чтобы каждый день вашей службы был подтверждением лозунга: "Там где Национальная гвардия - там всегда победа", – цитируется поздравление А.Турчинова в сообщении пресс-службы СНБО Украины обнародованном в понедельник утром.

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Интерфакс-Украина
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