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07:55 26.03.2018

США не боятся торговой войны с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты не испытывают страха перед возможной торговой войной с Китаем, связанной с планами США о повышении ввозных пошлин на импортируемые из КНР товары.

"Мы намерены продолжить дело с пошлинами, мы над этим работаем. Как сказал президент Трамп, мы не боимся торговой войны, хотя она и не является нашей целью", - сказал министр в эфире телеканала Fox News.

Он не исключил, что Вашингтону и Пекину удастся прийти какому-то "приемлемому соглашению, под которым президент поставит свою подпись".

Как сообщила газета Wall Street Journal, на минувшей неделе США направили Китаю письмо, в котором предусматривают меры, способные снизить огромный дефицит американской стороны в торговле с Китаем.

В частности, Китаю предлагается увеличить импорт американских автомобилей и полупроводников, а также расширить доступ компаний из США в финансовый сектор КНР.

В то же время заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн предупредил, что в торговых войнах не может быть победителей и побежденных, они чреваты серьезными последствиями для всех их участников, предупредил.

"Торговая война не служит чьим-то интересам. Она чревата серьезными последствиями и вызовет негативное влияние", - заявил он, выступая на конференции по вопросам развития Китая.

Хань Чжэн призвал другие страны "к взаимному сотрудничеству, как это делают пассажиры, находящиеся в одной лодке", а также отметил, что глобализация мировой экономики должна быть "более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех".

Как отметило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), комментируя заявление китайского вице-премьера, в нем не был упомянут президент США Дональд Трамп, который намерен поднять ввозные пошлины на китайские товары суммарной стоимостью около $60 млрд.

Вместе с тем, министерство коммерции в минувшую пятницу публиковало список американских товаров на сумму $3 млрд, ввозные пошлины на которые могут быть повышены Китаем в качестве ответной.

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Интерфакс-Украина
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