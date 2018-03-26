События

04:35 26.03.2018

Во время пожара в Кемерове погибли 37 человек, 64 пропали без вести

Количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали, сообщил заместитель руководителя МЧС России Владлен Аксенов в ходе доклада на совещании в штабе.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники, отметил он.

В резерве, по его словам, находятся 700 спасателей. "Сил и средств достаточно", - добавил В.Аксенов.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", - уточнил замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин на заседании оперативного штаба.

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