События

00:33 26.03.2018

Пограничниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский" были выявлены более 4,5 тыс. пачек сигарет

Пограничниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский" были выявлены более 4,5 тыс. пачек сигарет

На границе пограничниками в балках грузового поезда, следовавшего в польский Грубешов, выявлено более 4,5 тыс. пачек сигарет, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Скрытые в грузовом поезде более 4,5 тыс. пачек табачных изделий нашли сегодня пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в пункте пропуска "Владимир-Волынский", – сказано в сообщении на странице в Фейсбук ведомства в воскресенье.

В информации уточняется, что товар обнаружили с помощью служебной собаки, натренированной на поиск табака. Товар находился в балке под двумя вагонами поезда, следовавшего в польский город Грубешув. Всего работники пункта пропуска достали из тайников более 4580 пачек сигарет.

"Кроме того, в вагонах был скрыт GPS-трекер. Обнаруженный груз изъят, сумма его оценки устанавливается", – говорится в сообщении.

Контрабандные сигареты также обнаружили пограничники Чопского и Мостиского отрядов в пунктах пропуска "Ужгород", "Краковец" и "Шегини".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В троллейбусном депо в Николаеве во время обслуживания загорелся троллейбус: пострадала женщина-водитель

Один военнослужащий погиб, зафиксировано 19 обстрелов в зоне АТО в воскресенье

В воскресенье на дорогах Киева ожидается гололедица

На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" во Львовской области

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь

СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Прокуратура разоблачила преступную группу, действующую на коммунальном предприятии в Винницкой области

В Донецкой области полицейские задержали мошенника за кражу планшета

В Николаевской области за убийство задержали 55-летнего жителя Снигиревского района

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар в торговом центре в Кемерове ликвидирован, погибло 37 человек

В Эстонию прибыл министр обороны Великобритании; направился к дислоцированным в Тапе натовцам

Эрдоган обещает в скором времени установить контроль над сирийским Таль-Рафатом

Тысячи румын, в том числе экс-президент Бэсеску, приехали в Кишинев на массовую акцию сторонников объединения двух стран

Относительно сухая прохладная погода будет в Украине в начале недели

Успешные испытания баллистических ракет прошли в Турции

Жена погибла, муж госпитализирован после закончившейся поножовщиной семейной ссоры на Львовщине

В Цюрихе умерла победительница первого "Евровидения"

День Воли в Беларуси начался с задержания оппозиционного политика Статкевича, сообщают правозащитники

Боевики на Донбассе не перевели работу КПВВ на летнее время, предупреждают в Госпогранслужбе Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА