Пожар в торговом центре в Кемерове ликвидирован, погибло 37 человек

Пожарные потушили пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин.

Сейчас, по его словам, более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания. Всего в тушении пожара было задействовано 104 единицы техники.

Е.Дедюхин отметил, что обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.

Всего медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы.

По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек. По информации источника в областной администрации, в числе погибших - девочка, родственница губернатора области Амана Тулеева. С родственниками погибших и пострадавшими работают около 30 психологов МЧС.