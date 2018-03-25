События

21:35 25.03.2018

В Эстонию прибыл министр обороны Великобритании; направился к дислоцированным в Тапе натовцам

В Эстонию в воскресенье с двухдневным визитом прибыл министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны республики, сразу после прибытия он направился вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйком (Juri Luik) в военный городок в Тапа для встречи с дислоцированными там военнослужащими боевой группы НАТО, а также с эстонскими солдатами.

Возглавляет группу контингент солдат Великобритании, в составе которого 800 военнослужащих. В боевую группу НАТО входят также около 300 военнослужащих Дании. У них на вооружении находится тяжелая бронетехника, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Обращаясь к солдатам, Ю.Луйк сказал, что "как Великобритания и ее солдаты стоят рядом с Эстонией, так и Эстония готова стоять рядом с Великобританией".

По его словам, "современному миру угрожают не только на поле боя, но угрозы носят и более сложный и трудно идентифицируемый характер".

"Ваше присутствие здесь - это отстаивание того, во что мы как члены НАТО верим", - заявил министр.

В воскресенье вечером Г.Уильямсон встретится с премьер-министром Юри Ратасом, во вторник - с президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

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