События

19:25 25.03.2018

Эрдоган обещает в скором времени установить контроль над сирийским Таль-Рафатом

Эрдоган обещает в скором времени установить контроль над сирийским Таль-Рафатом

Турецкая армия в ближайшие дни установит контроль над сирийским городом Таль-Рафат, тем самым будут достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

 

"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Манбиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - цитирует Р.-Э.Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

Он вновь призвал США к выводу из сирийского Манбиджа США боевиков PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (Курдские силы самообороны), которые Анкара считает террористическими.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, а также остатков боевиков "Исламского государства".

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